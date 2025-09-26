Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blind-Date-Panne!

DAS schleppte Kim Kardashian mit ins Restaurant

Society International
26.09.2025 14:59
Kim Kardashian wurde von ihrer Mutter Kris unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu einem ...
Kim Kardashian wurde von ihrer Mutter Kris unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu einem Blind-Date geschickt.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Kim Kardashian nahm ihren Lebenslauf zu einem Blind-Date mit. Die Gründerin von Skims war von ihrer Mutter Kris Jenner, die auch ihre Managerin ist, mit einem namenlosen Mann verkuppelt worden – allerdings hatte die 69-Jährige ihrer Tochter über den Zweck des Treffens eine Lüge erzählt.

0 Kommentare

In der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ erzählte Kim jetzt, dass Kris sie einmal mit einem „TV-Manager“ zusammengebracht habe, zu einer Zeit, als ihre ursprüngliche Reality-Show „Keeping Up with the Kardashians“ noch lief. Kim sagte: „Sie hat mir gesagt, es sei ein Vorstellungsgespräch, aber sie hat ihm gesagt, es sei ein Date. Und also komme ich an und rede darüber, was ich machen will, und ich hatte einen Lebenslauf dabei! Ich glaube nicht, dass sie dachte, ich wäre so gut vorbereitet, dass ich einen Lebenslauf mitbringe.“

Glücklicherweise merkte die 44-jährige Schönheit, die mit ihrem dritten Ex-Mann Kanye West die Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) hat und zuvor auch mit Damon Thomas und Kris Humphries verheiratet war, „was los war“. Und das zum Glück recht schnell; fünf Minuten nach Beginn des Dates checkte sie die Situation und packte ihre Unterlagen zurück in die Tasche.

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian sorgt im Fitnessstudio künftig für Schnappatmung.
Zu hot fürs Training?
Na bumm! Kim Kardashian versext das Fitnessstudio
25.09.2025
Mit Nacktshooting!
Kim Kardashian rechnet mit Ex-Mann Kanye West ab
24.09.2025
Fit und fesch!
Kim Kardashian verrät Geheimnis ihrer sexy Kurven
23.09.2025

Sie fügte hinzu: „Ich dachte mir: ,Ich bring dich um.‘“ Jimmy fragte daraufhin: „Also hat das Date nicht … keine Chemie?“ Kim antwortete: „Nein. Ich glaube nicht, dass er es jemals wusste – bis viele, viele Jahre später.“ Doch Kris – die im Publikum saß – bestand darauf, dass der Mann „ganz genau Bescheid wusste“ und sich Gedanken gemacht hatte, wie er Kim beeindrucken könnte.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.860 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
121.160 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.174 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1429 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1275 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Society International
Streit mit Lisa Marie
Nicolas Cage warf 65.000-$-Verlobungsring ins Meer
Blind-Date-Panne!
DAS schleppte Kim Kardashian mit ins Restaurant
Bond-Beben!
Ein absoluter Nobody soll der neue 007 werden!
„Bin aufgeregt“
Freddy Quinn zieht mit 94 Jahren auf Bauernhof
„Schwierige Zeit“
Edith und Eric Stehfest: Ehe-Aus nach 10 Jahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf