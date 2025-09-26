DAS schleppte Kim Kardashian mit ins Restaurant

In der „Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ erzählte Kim jetzt, dass Kris sie einmal mit einem „TV-Manager“ zusammengebracht habe, zu einer Zeit, als ihre ursprüngliche Reality-Show „Keeping Up with the Kardashians“ noch lief. Kim sagte: „Sie hat mir gesagt, es sei ein Vorstellungsgespräch, aber sie hat ihm gesagt, es sei ein Date. Und also komme ich an und rede darüber, was ich machen will, und ich hatte einen Lebenslauf dabei! Ich glaube nicht, dass sie dachte, ich wäre so gut vorbereitet, dass ich einen Lebenslauf mitbringe.“