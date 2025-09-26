Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftragslage schwach

Heimische Industrie muss weiter Jobs abbauen

Wirtschaft
26.09.2025 14:13
(Bild: Goodluzcom – stock.adobe.com)

Die österreichische Industrie hat zu Herbstbeginn einen spürbaren Rückschlag erlitten. Der EinkaufsManagerIndex (EMI) der UniCredit Bank Austria sank im September um 1,5 Punkte auf 47,6 Zähler. Damit wurde die Wachstumsschwelle von 50 Punkten erneut deutlich unterschritten. „Der Aufwärtstrend über den Sommer ist ins Stocken geraten“, erklärte Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer am Freitag. 

0 Kommentare

Ausschlaggebend für die Schwäche war ein stärkerer Rückgang der Auftragseingänge. Auch im Euroraum zeigte sich eine Eintrübung: Der vorläufige Einkaufsmanagerindex fiel auf 49,5 Punkte, belastet vor allem durch Rückgänge in Deutschland (48,5) und Frankreich (48,2).

Betriebe fahren Produktionsleistung zurück
„Eine hohe Unsicherheit auf Seiten der Kunden führte zu Zurückhaltung bei Neubestellungen“, sagte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl laut Mitteilung. „Zudem belasteten die protektionistische US-Zollpolitik und die starke Konkurrenz aus dem Ausland.“ Fast ein Drittel der befragten Unternehmen erhielt im September weniger Aufträge aus dem In- und Ausland, während nur etwas mehr als 20 Prozent ein Plus verzeichneten. Die schwache Nachfrage veranlasste die Betriebe, ihre Produktionsleistung zurückzufahren – der Produktionsindex sank auf 49,7 Punkte und damit erstmals seit Monaten wieder unter die Wachstumsschwelle.

So hat sich das Wirtschaftswachstum in den vergangenen Quartalen entwickelt:

Die Infografik zeigt das Wirtschaftswachstum in Österreich nach Quartalen von 2024 bis zum zweiten Quartal 2025. Im Vergleich zum Vorquartal gab es 2024 leichte Schwankungen zwischen plus 0,1 und minus 0,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal war das Wachstum 2024 durchgehend negativ, mit dem stärksten Rückgang von minus 1,6 Prozent im ersten und zweiten Quartal. Für das zweite Quartal 2025 wird ein leichter Anstieg von 0,1 Prozent erwartet. Quelle: WIFO.

Mehr Jobs gehen verloren
Die schwächere Auslastung spiegelte sich auch am Arbeitsmarkt wider. Bereits seit 29 Monaten in Folge baut die Industrie Beschäftigung ab, zuletzt wieder mit höherem Tempo. Der Beschäftigtenindex fiel auf 44,4 Punkte. „In der Sachgütererzeugung arbeiten derzeit rund 620.000 Personen, das sind knapp 26.000 weniger als im Frühjahr 2023“, so Pudschedl. Der Abbau erfolgt vor allem über die Nicht-Nachbesetzung frei werdender Stellen. Die Ökonomen erwarten, dass sich dieser Trend angesichts hoher Kostenbelastungen auch in den kommenden Monaten fortsetzt. Positiv sei lediglich, dass die Produktivität dadurch steige, hieß es.

Lesen Sie auch:
Für Andreas Stangl, den Präsidenten der Arbeiterkammer OÖ, gibt’s keine Lohn-Preis-Spirale.
Nur Lohnkosten schuld?
„Industrie muss nachdenken, wo ihre Fehler sind“
13.09.2025
Krone Plus Logo
Abwanderung
Industrie-Bosse pfeifen immer mehr auf Österreich
29.08.2025

Kosten steigen, Optimismus sinkt
Für zusätzliche Belastung sorgten die deutlich gestiegenen Einkaufspreise. Während die Inputpreise in weiten Teilen Europas zuletzt rückläufig waren, kletterte der Index für Österreich im September auf 54,4 Punkte – den höchsten Stand seit Jänner 2023. Steigende Preise für Energie, Vormaterialien und Rohstoffe setzen die Unternehmen unter Druck. Gleichzeitig konnten die höheren Kosten wegen der schwachen Nachfrage und des Wettbewerbs nicht an die Kunden weitergegeben werden. Im Gegenteil: Die Verkaufspreise sanken abermals, was die Ertragslage der Betriebe verschlechterte.

Auch die Aussichten trübten sich ein. Der Index der Produktionserwartungen sank auf 53,7 Punkte und lag damit erstmals seit einem halben Jahr wieder unter dem langjährigen Durchschnitt. „Die Sorgen hinsichtlich der hohen Kosten und der Wettbewerbsfähigkeit haben zuletzt zugenommen“, erklärte Bruckbauer. Immerhin sei die Industrieproduktion in den ersten sieben Monaten 2025 noch um durchschnittlich 3,2 Prozent gestiegen. Damit werde das laufende Jahr zwar mit einem leichten Produktionsplus enden, das Vorkrisenniveau von 2022 könne aber weiterhin nicht erreicht werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.574 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
120.453 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Wien
Sammelklage eingereicht: Opfer drehen Spieß nun um
97.170 mal gelesen
Krone Plus Logo
Anwalt Thomas Breuss geht gegen alle Drahtzieher vor.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1369 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1264 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Mehr Wirtschaft
Auftragslage schwach
Heimische Industrie muss weiter Jobs abbauen
Werke lahmgelegt
VW stoppt Fließbänder: Nachfrageflaute bei E-Autos
Nach Pleite im Vorjahr
KTM-Chef sieht rückblickend Managementfehler
Forum
Billa-Pickerl: Der Überklebenswille zählt (doch)
Dank Whistleblower
Italiens Kartellwächter strafen sechs Ölkonzerne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf