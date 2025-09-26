Heimische Industrie muss weiter Jobs abbauen

Mehr Jobs gehen verloren

Die schwächere Auslastung spiegelte sich auch am Arbeitsmarkt wider. Bereits seit 29 Monaten in Folge baut die Industrie Beschäftigung ab, zuletzt wieder mit höherem Tempo. Der Beschäftigtenindex fiel auf 44,4 Punkte. „In der Sachgütererzeugung arbeiten derzeit rund 620.000 Personen, das sind knapp 26.000 weniger als im Frühjahr 2023“, so Pudschedl. Der Abbau erfolgt vor allem über die Nicht-Nachbesetzung frei werdender Stellen. Die Ökonomen erwarten, dass sich dieser Trend angesichts hoher Kostenbelastungen auch in den kommenden Monaten fortsetzt. Positiv sei lediglich, dass die Produktivität dadurch steige, hieß es.