Der Rücken!

Oschmautz fällt für WM in Australien verletzt aus

Sport-Mix
26.09.2025 14:38
Felix Oschmautz bei den Olympischen Spielen 2024
Felix Oschmautz bei den Olympischen Spielen 2024(Bild: GEPA)

Der Kärntner Felix Oschmautz fällt für die Wildwasser-Kanu-WM kommende Woche in Sydney aus. Der Kajak-Olympiavierte von 2021 zog sich in Australien vor einer Woche im Training eine Rückenverletzung zu. Die Hoffnung, bis zum Saisonhöhepunkt wieder fit zu werden, erfüllte sich nicht. Oschmautz macht sich am Sonntag auf die Rückreise nach Österreich, wo genauere ärztliche Untersuchungen folgen werden.

0 Kommentare

Der zweimalige EM-Bronzemedaillengewinner von 2022 hatte sich nach mehreren Spitzenplätzen im heurigen Weltcup und Gesamtrang vier gute Chancen ausgerechnet. „Von der Richtung her hätte es super gepasst, ich war topmotiviert. Wir haben mit unserem Physio eine Woche versucht, dem Herr zu werden, aber leider habe ich gar keine Fortschritte gemacht“, sagte Oschmautz am Freitag zur APA. An Training sei in den vergangenen Tagen nicht zu denken gewesen, selbst Spaziergänge hätten sich schwierig gestaltet.

Am Samstag will sich der 26-Jährige vor Ort in einem Krankenhaus untersuchen lassen. Die genaue Diagnose mit einem MRT soll aber erst in der Heimat erfolgen. Spekulationen über den Schweregrad der Verletzung wolle er und auch sein Physiotherapeut nicht anstellen, so der Silbermedaillengewinner der Europaspiele 2023. Das einzig Gute an der Situation sei, dass er nur einen Wettkampf verpasse und anschließend die lange Winterpause zur Rehabilitation anstehe, ergänzte Oschmautz. Nach seinem Ausfall treten beginnend mit dem Cross-Bewerb am Montag nur noch Mario Leitner und Moritz Kremslehner für Österreich im Kajak an. Bei den Frauen und in den Kanadier-Wettkämpfen ist Österreich nicht vertreten.

