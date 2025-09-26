Oschmautz fällt für WM in Australien verletzt aus

Am Samstag will sich der 26-Jährige vor Ort in einem Krankenhaus untersuchen lassen. Die genaue Diagnose mit einem MRT soll aber erst in der Heimat erfolgen. Spekulationen über den Schweregrad der Verletzung wolle er und auch sein Physiotherapeut nicht anstellen, so der Silbermedaillengewinner der Europaspiele 2023. Das einzig Gute an der Situation sei, dass er nur einen Wettkampf verpasse und anschließend die lange Winterpause zur Rehabilitation anstehe, ergänzte Oschmautz. Nach seinem Ausfall treten beginnend mit dem Cross-Bewerb am Montag nur noch Mario Leitner und Moritz Kremslehner für Österreich im Kajak an. Bei den Frauen und in den Kanadier-Wettkämpfen ist Österreich nicht vertreten.