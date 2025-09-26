Bittere WM-Enttäuschung für Schubert im Vorstieg

Jakob Schubert hat am Freitag bei den Kletter-Weltmeisterschaften in Seoul die erhoffte Medaille im Vorstieg klar verpasst. Der 34-jährige Tiroler hatte im Halbfinale noch die drittbeste Leistung gezeigt und sich auch reif für Gold gefühlt. Doch Schubert landete nach einem Ausrutscher nur auf dem siebenten Rang.