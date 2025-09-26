Wiener Austria atmet auf: Dragovic fit fürs Derby

Für das erste Kräftemessen mit dem Erzrivalen in dieser Saison hat sich Dragovic viel vorgenommen. „Ich habe es schon bei Roter Stern gesagt: Das Derby ist für die Fans. Natürlich gibt es nur drei Punkte, aber wir haben jetzt einen guten Lauf, haben drei Spiele gewonnen. Gegen Ried waren wir 0:2 hinten und eigentlich schon am Zentralfriedhof und sind wieder auferstanden und haben gewonnen. Das zeigt die Moral der Mannschaft“, sagte Dragovic vor dem vierten und vorerst letzten Derby ohne Gästefans nach dem Krawall-Derby am 22. September 2024. „Wir müssen 90 Minuten kämpfen für die Farben, den Verein und für die Fans natürlich.“