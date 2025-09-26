Karriere zu Ende: „Spiele nicht mit meinem Leben!“

Bas Dost zieht einen Schlussstrich: Zwei Jahre nach seinem Herzstillstand auf dem Fußballplatz beendet der Stürmer seine Karriere.
„Ich will nicht mit meinem Leben spielen. Ich habe zwei Wochen darüber nachgedacht und dann die Entscheidung getroffen“, sagte der 36-jährige Niederländer dem niederländischen „Algemeen Dagblad“.
Erst Tor, dann Zusammenbruch
Dost war am 29. Oktober 2023 im Spiel seines NEC Nijmwegen bei AZ Alkmaar beim Stand von 2:1 für sein Team zusammengebrochen. Er hatte noch das 1:0 geschossen. Das Spiel wurde abgebrochen. Als Ursache für den Zusammenbruch wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert.
Seitdem absolvierte Dost kein Spiel mehr. Der Angreifer stürmte unter anderem für den VfL Wolfsburg, Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt. Für die Niederlande absolvierte er 18 Länderspiele.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.