Karriere zu Ende: „Spiele nicht mit meinem Leben!“

Erst Tor, dann Zusammenbruch

Dost war am 29. Oktober 2023 im Spiel seines NEC Nijmwegen bei AZ Alkmaar beim Stand von 2:1 für sein Team zusammengebrochen. Er hatte noch das 1:0 geschossen. Das Spiel wurde abgebrochen. Als Ursache für den Zusammenbruch wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert.