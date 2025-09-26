Vorteilswelt
Nach Schock-Szene

Karriere zu Ende: „Spiele nicht mit meinem Leben!“

Fußball International
26.09.2025 14:54
Bas Dost beendet seine Karriere.
Bas Dost beendet seine Karriere.(Bild: AFP or Licensors)

Bas Dost zieht einen Schlussstrich: Zwei Jahre nach seinem Herzstillstand auf dem Fußballplatz beendet der Stürmer seine Karriere.

„Ich will nicht mit meinem Leben spielen. Ich habe zwei Wochen darüber nachgedacht und dann die Entscheidung getroffen“, sagte der 36-jährige Niederländer dem niederländischen „Algemeen Dagblad“.

Bas Dost im Trikot von Sporting Lissabon
Bas Dost im Trikot von Sporting Lissabon(Bild: EPA/ANTONIO COTRIM)

Erst Tor, dann Zusammenbruch
Dost war am 29. Oktober 2023 im Spiel seines NEC Nijmwegen bei AZ Alkmaar beim Stand von 2:1 für sein Team zusammengebrochen. Er hatte noch das 1:0 geschossen. Das Spiel wurde abgebrochen. Als Ursache für den Zusammenbruch wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert.

Seitdem absolvierte Dost kein Spiel mehr. Der Angreifer stürmte unter anderem für den VfL Wolfsburg, Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt. Für die Niederlande absolvierte er 18 Länderspiele.

