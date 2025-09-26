FC Bayern sagt Servus zum Wiesn-Heimspiel

„Ein Stück Kultur geht verloren“

Für Bayerns Sportvorstand Max Eberl ist das Aus ein herber Schlag. Der Münchner „tz“ sagte er: „Oktoberfest-Heimspieltage sind in München immer ein Fest. Das weiß ich nur zu gut, weil ich hier aufgewachsen bin, den FC Bayern schon früh unterstützt habe und das eine oder andere Wiesn-Spiel erlebt habe.“