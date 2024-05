Umweltanwalt läuft weiter Sturm gegen Windräder

Rund um die geplanten Windkraftanlagen im Mühlviertel kehrt keine Ruhe ein. In Postwürfen „warnt“ der Umweltanwalt vor einer „Invasion der weißen Riesen“, was für Ärger bei Bürgermeister und Verbund AG sorgt. Grund für die Schreiben dürfte die am Sonntag stattfindende Volksbefragung sein, wo in Rainbach über das Windprojekt abgestimmt wird.