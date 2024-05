Wie kann religiöse Toleranz gefördert werden?

Die Kernbotschaft des ungewöhnlichen religiösen Duos ist: „Wir sind Freunde“. Unter diesem Motto fahren die beiden Konfessionsvertreter durch Oberösterreich und bieten an Schulen Workshops an. Bereits seit zehn Jahren sind sie als „Botschafter für ein soziales Miteinander“ in ganz Österreich unterwegs – doch war das Verhältnis der beiden Konfessionen in den letzten Jahren noch nie so angespannt, wie seit Beginn des Gaza-Krieges.