Rabbi und Imam touren gemeinsam durch Schulen

Der Gazakrieg befeuert Antisemitismus und Moslemfeindlichkeit. Zwei unterschiedliche Glaubensvertreter steuern in Oberösterreich in gemeinsamer Mission in Schulen dagegen. „Wir treten gemeinsam auf und zeigen, dass wir Freunde sind. Das allein rüttelt schon auf“, sagen die beiden. Die „Krone“ war bei einem Workshop dabei.