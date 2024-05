Wie die Tauerntunnel-Tragödie auf Kärnten wirkte

„Zwei Ereignisse haben sich mir besonders eingeprägt“, erzählt Gerhard Dörfler im Gespräch über den Tauerntunnel. „Einmal war ich mit Freunden in Salzburg, geriet im alten Gegenverkehrs-Tunnel in einen Stau und einer der Autoinsassen sagte: Wenn’s jetzt hier brennen würde, dann gute Nacht“. Jahre später passierte das wirklich: „Genau an meinem Geburtstag, dem 29. Mai 1999“.