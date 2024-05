US-Politikerin signiert Granate: „Macht sie …“

Im Rahmen ihres Israel-Besuchs hatte Haley auch israelische Grenzorte am Rande des Gazastreifens besucht, die während des Hamas-Massakers im Oktober schwer beschädigt worden waren. Sie traf auch Überlebende. In der Grenzstadt Sderot sagte sie am Montag vor Journalisten: „Was am 7. Oktober passiert ist, ist das reine Böse und darf nie vergessen werden.“