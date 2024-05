1,2 Millionen versuchte Cyberangriffe auf Kinder

Bei über 1,2 Millionen der entdeckten Angriffe handelte es sich den IT-Experten zufolge um Downloader, also unerwünschte Programme, die keine originären Schadprogramme sind, mit denen Angreifer diese jedoch in einem zweiten Schritt nachladen können. Die zweithäufigste Infektionsart bildeten mit 27.576 Angriffsversuchen Trojaner, durch die Cyberkriminelle an Kreditkartendaten und Anmeldedaten gelangen, Dateien verändern und die Rechnerleistung beeinträchtigen können; gefolgt von 27.570 Fällen störender Adware, die ungewollt Werbung per Pop-up einblendet.