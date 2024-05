Blutjunge Räuber folterten ein 14-jähriges Opfer

Bereits am 16. April 2024 kurz vor Mitternacht hatte sich der Raub in Linz ereignet, der nun durch intensive Ermittlungen durch Linzer Kriminalbeamte in Zusammenarbeit mit Wiener Kollegen geklärt werden konnte. Drei Jugendliche, ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Braunau, ein 16-jähriger Ungar aus Steyr und ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung saßen gegen 4 Uhr früh am Bahnhof in Linz. Daraufhin kamen zwei Jugendliche auf sie zu und boten ihnen an, gemeinsam einen Joint zu rauchen.