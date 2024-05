Trotz Boeing-Vorwürfen: Dreamliner laut AUA sicher

Viele Jahre musste die AUA auf die Erneuerung ihrer Langstrecke warten. Nun ist das erste neue Langstreckenflugzeug, der Dreamliner (OE-LPL), in der Luft. Die „Krone“ war bereits an Bord und durfte die Boeing 787-9 von Wien nach Marokko genauestens unter die Lupe nehmen. Außerdem wurde verraten, wieso man trotz zahlreicher Vorwürfe gegen den Boeing-Hersteller in den USA bedenkenlos in die Flieger der AUA einsteigen kann.