Neuer AUA-Dreamliner endgültig in Wien gelandet

Viele Jahre hat es gedauert, jetzt ist es so weit: Gestern Dienstag ist mit dem Boeing 787-9 „Dreamliner“ der erste, neue Langstreckenflieger der Austrian Airlines (AUA) in Wien gelandet. Mitte Juni folgt eine weitere Maschine. Der Erstflug auf der Langstrecke findet damit am 15. Juni nach New York statt.