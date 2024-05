NEOS profitieren von Vorwürfen gegen Schilling

Im Vergleich zu älteren Umfragen verlieren die Grünen, die derzeit mit Vorwürfen um ihre Spitzenkandidatin Lena Schilling konfrontiert sind, leicht an Stimmen. Die Datenlage sei nach weiteren Berichten aber „noch schwerer einzuschätzen“, sagte Meinungsforscher Peter Hajek. Kürzlich wurde etwa eine Chat-Aussage veröffentlicht, in der Schilling geschrieben hatte, ihr Leben lang „niemanden so sehr gehasst“ zu haben wie die Grünen.