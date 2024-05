Grüne Angriffe: SPÖ „nicht nachtragend, aber …“

Die Generalsekretärin der Grünen, Olga Voglauer, hat am Mittwoch in Bezug auf die erhobenen Vorwürfe gegen EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling die SPÖ als Teil einer Kampagne bezeichnet. Knapp nach ihrem skurrilen Auftritt ruderte sie bereits wieder zurück. Am Donnerstag reagierte nun auch SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder auf die getätigten Aussagen.