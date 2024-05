NGO kritisiert Österreichs Hilfe für Tunesien

Menschen werden demnach sowohl in Tunesien als auch in Marokko und Mauretanien gezielt wegen ihrer Hautfarbe aufgegriffen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen bestätigte, seit einiger Zeit eine Zunahme „enormer, systematischer Gewalt“ an allen EU-Außengrenzen zu beobachten. Die Normalisierung davon sei „erschreckend“. „Wir werden Zeugen, wie Menschen sterben“, sagte Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen.