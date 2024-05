EU-Partner verschleppen Asylsuchende in die Wüste

Sieht so die Hilfe vor Ort aus? Wie der „Spiegel“ und der Bayrische Rundfunk am Dienstag berichteten, gehen die Regierungen Mauretaniens, Tunesiens und Marokkos äußerst rücksichtslos gegen Asylsuchende vor. Demnach werden Schutzsuchende systematisch aufgegriffen und anschließen in entlegenen Gebieten wieder ausgesetzt: Mit dem Wissen der Europäer, wie das Magazin bekräftigte.