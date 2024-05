Viel frisches Salz in der Welser Gastro-Suppe

In zwei bekannten Lokalen gehen Lichter wieder an

Einen neuen Pächter hat ab kommender Woche auch der Laahener Wirt. Patrick Höglinger und Maria Schaumberger sperren am 3.…Juni das Ende letzten Jahres zugesperrte Lokal wieder auf. Auch über der Haiderstuben in der Innenstadt haben sich die dunklen Wolken verzogen. Nach 22 Jahren war für Thomas Hübl die Zeit reif für den Pensionsantritt. „Ein Nachfolger ist jetzt fix. Er will aber noch nicht namentlich genannt werden. Mitte oder Ende Juni soll es die Wiedereröffnung geben“, so FP-Stadtrat Ralph Schäfer.