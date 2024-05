Ein letzter Samba an der Alszeile mit Gevatter Tod

„Bella Ciao“, stand auf einem extra für das letzte Meisterschaftsspiel des Sportclubs in der Regionalliga Ost angefertigten Transparent auf der Friedhofstribüne. Gar so „bella“, also „schön“, war der seit 120 Jahren bespielte Platz an der Alszeile in den letzten Jahr(zehnt)en zwar nicht mehr, dennoch liebten ihn die Fans, verklärten ihn. Jetzt ist es vorbei mit der rustikalen Romantik, dem chaotischen Charme, dem Friedhofs-Flair. Im Juni sollen die Bagger anrollen.