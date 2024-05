Herpes-Viren befallen bei Gen-Mutation Gehirn

Forschende des Universitätsspitals Lausanne (Chuv) haben eine genetische Ursache im Zusammenhang mit der Interferonproduktion in Verbindung mit anderen Faktoren für diese Schwachstelle identifiziert, wie sie in einer Studie in der Fachzeitschrift „Nature“ berichteten. Diese Entdeckung erweitere den Katalog an Gentests, die gefährdeten Personen angeboten werden könnten, teilte das Chuv mit.