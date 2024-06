NASA verschiebt Rückkehr von „Starliner“-Crew

Kapsel wird in der Wüste landen

Es wird erwartet, dass der „Starliner“ in der Wüste auf dem White Sands Missile Range, einem Testgelände für Raketen- und Drohnen-Technologie im Süden des US-Bundesstaates New Mexico, oder – abhängig von den Wetterbedingungen – an einem ähnlichen Ort landen wird.