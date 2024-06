Grauwale im Pazifik werden laut Studie kleiner

Die Forscher konzentrierten sich für ihre Untersuchung auf eine kleine Gruppe von etwa 200 Grauwalen im nordöstlichen Pazifik. Diese als „Wächter des Ökosystems“ geltenden Meeressäuger bleiben in der Regel in Küstennähe und ernähren sich in flacheren und wärmeren Gewässern als andere Grauwal-Populationen.