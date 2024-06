Seltenes Wetterphänomen über Indonesien gefilmt

Ein faszinierendes und recht seltenes Naturschauspiel hat sich am Dienstag den Bewohnern in der Provinz Jawa Timur im Osten der indonesischen Insel Java geboten. In der Wolkendecke tat sich plötzlich ein merkwürdiges Loch mit einem weißen Wolkenstreifen in der Mitte (siehe Video oben) auf.