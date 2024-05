Geld für Dachstrom wird auch in Salzburg weniger

Eine Meldung aus Oberösterreich hat am Mittwoch auch in Salzburg bei dem ein oder anderen Strompionier für Aufregung gesorgt: Die Energie AG, das Pendant zur Salzburg AG, kündigt mit Ende Juni 20.000 Kunden die Fotovoltaik-Verträge auf. Erhielt man bis dato beim Nachbarn je eingespeister Kilowattstunde Strom mindestens 15,73 Cent, so sind es fortan nur noch ein paar wenige Cent.