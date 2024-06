Berger wird ein Bulle: „Der professionellste Klub“

Was bleibt von der Zeit im Ländle in Erinnerung?

Die Arbeit mit den Spielern machte Spaß. Es taugt mir total, am Platz zu stehen. Da waren so viele gute Jungs dabei, wie etwa Filip Milojevic (Anm. wechselt im Sommer von Leverkusen zu Altach) und Christopher Olivier (Anm. steht in Stuttgart unter Vertrag).