Neubauer verliert Sekunden-Krimi gegen Wagner

Viele Fans aus seiner Lungauer Heimat feuerten Hermann Neubauer beim Comeback der Murtal Rallye (zuletzt 2011) an. Der vierte Stopp der Staatsmeisterschaft war für ihn besonders, weil es zugleich der nächste zu seiner Heimat war. Mit der Unterstützung und der Freude am Fahren zeigte sich der 35-Jährige in starker Form. Mit Favorit und Skoda-Kollege Simon Wagner lieferte er sich unter anderem über den Red Bull Ring einen wahren Sekunden-Krimi. Nach 13 Prüfungen und 134 Kilometern endete dieser am Ende mit 12, 9 Sekunden Vorsprung zugunsten des Oberösterreichers. Dieser erhob gegen den Salzburger schwere Vorwürfe.