Der Stau macht im Sommer wohl keine Ferien

„Bei uns in der Gemeinde zeigte sich das alltägliche Bild“, sagt Martin Dietrich, SPÖ-Bürgermeister von Golling. Durch das Zentrum staute sich der Ausweichverkehr. Schon am Montag soll ein Gipfelgespräch zwischen Land und den Bürgermeistern der betroffenen A10-Gemeinden einen Ausblick auf die Zukunft geben. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) will mit den Ortschefs über die Abfahrtssperren ab Juli sprechen. „Funktionierende Abfahrtssperren sind für uns die einzige Chance“, sagt Dietrich.