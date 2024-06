Vom Horrorsturz zurück auf das Bike in 222 Tagen

Comeback in Tschechien

Knappe eineinhalb Monate später misst er sich wieder mit der Konkurrenz. „Die Vorfreude ist sehr groß. Ich freue mich wirklich, wieder hinter dem Startgatter zu stehen“, blickt Marcel dem Start entgegen wie ein Kind dem ersten Weihnachtsfest. Sein Comeback 222 Tage nach dem Unfall findet bei den tschechischen Meisterschaften in Prerov statt. Dort wird er für das Osicka MX Team in der MX2 Klasse starten. „Ich bin schon gespannt. Ich will wissen, wo ich stehe und von dort aus will ich dann weiterarbeiten. Der Spaß steht im Vordergrund“, betont der Flachgauer.