Mit Nerven wie Drahtseilen zum Krimi-Sieg

Vom Gewinn der Gruppe A bis zum Abstieg: Für Straßwalchens Stocksportler war am Staatsliga-Samstag zum Kehraus bei Titelverteidiger Tal Leoben alles in der „Verlosung“. Um am Ende eines unfassbaren Krimis den Entscheidungsdurchgang nach Rückstand (3:5) noch 6:5 zu gewinnen. „Da hat man Nerven wie Drahtseile gebraucht“, gestand Teamleader Werner Baumgartner, der – nachdem die Hausherren gepatzt, dann riskiert hatten – mit dem letzten Schuss den Dreier fixierte.