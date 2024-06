Zum Abschluss ein leises Clubbing in der Kirche

Mit dem also relativ stillen Kirchentanz ging die heurige Ausgabe der Sommerszene zu Ende. Rund 25.000 Besucher zählten die Veranstalter an den 13 Festivaltagen. Die Auslastung lag bei 93 Prozent. „Das vielfältige Programm der diesjährigen Sommerszene hat beim Publikum begeisterte Reaktionen hervorgerufen und eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig zeitgenössische Kunst in Salzburg ist“, sagte Festivalkuratorin Angela Glechner.