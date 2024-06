Warum Red Bull Salzburg Ja zum Alter sagen muss

Oida“ ist ein Ausruf, den vor allem die jüngeren Menschen in diesem Land verwenden. Umgangssprachlich für „Alter“. In seinem Anwendungsbereich ist dieses Wort aber vielseitig einsetzbar. Entweder als Ausdruck der Enttäuschung, des Staunens oder wenn man einmal wütend ist – nur um drei Beispiele zu nennen. Auch in der Kabine von Vizemeister Red Bull Salzburg wird deshalb der eine oder andere Spieler immer wieder einmal „Oida“ sagen. Weil es eben zur Altersstruktur des Bullen-Kaders passt. Von der angesprochenen Bedeutung ist aber noch weniger zu sehen als in den Jahren davor. Schließlich verloren die Bullen in den vergangenen Wochen zwei richtig alte Kicker – zumindest in Relation zu ihren Mannschaftskollegen.