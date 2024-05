Ein Grund zum Feiern

Die Deutschen feiern dieser Tage ihre Verfassung – vor 75 Jahren trat das Grundgesetz in Kraft. Ein guter Anlass, nicht nur das „Modell für das friedliche Zusammenleben in einer Gesellschaft der Verschiedenen“ hochleben zu lassen, so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sondern die Demokratie an sich. Deren humanistisches Fundament im ersten Artikel des Grundgesetzes mit ganzer Kraft festgeschrieben steht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“