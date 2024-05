Fisch-Geschäft schwimmt auf der Erfolgswelle

Wer es weniger mit Kochen hat, greift hingegen gerne zu Dosen. „27 Prozent der Österreicher konsumieren laut Umfrage so mindestens einmal im Monat Thunfisch. Das ergibt 83 Millionen Euro Umsatz, und dieser hat zuletzt um rund fünf Prozent zugelegt“, bestätigt Remmelt Jongkind, Europachef des Marktführers Vier Diamanten. „Wir haben in Österreich 43 Prozent Anteil und verkaufen zehn Millionen Dosen. Zehn Prozent davon machen Sardinen aus, 60 Prozent ist Thunfisch. Der schmeckt nicht so nach Fisch, hat keine Gräten, ist einfach zu verarbeiten und preiswert.“