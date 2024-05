Defekt bei Boeing könnte Jets explodieren lassen

Die Liste an beunruhigenden Berichten über die Krise geratenen Flugzeugbauer wird immer länger: Anfang des Jahres sei ein Mangel in der Elektrik an 777-Jets der Fluglinie entdeckt worden sein, wie „Daily Mail“ berichtete. Dieser Defekt könnte dazu führen, dass die Treibstofftanks an den Tragflächen Feuer fangen und explodieren.