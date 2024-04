Boeing-Ingenieur warnt: Dreamliner-Jet gefährlich!

Der Whistleblower, der am Mittwoch auch zu einer Anhörung im Kongress geladen war, behauptete zudem, dass er und auch seine Kollegen unter Druck gesetzt würden, „um die Augen zu schließen“. Nach seinen Warnungen zum Dreamliner 787 sei Salehpour sanktioniert worden, indem er gegen seinen Willen von der für dieses Modell zuständigen Abteilung zum 777-Programm versetzt worden sei, heißt es in dem Brief. In der Montage des 777-Modells gebe es ebenfalls Mängel. Boeing wies die Anschuldigungen zurück. Langzeittests zwischen 2010 und 2015 hätten „keinerlei Materialermüdung“ gezeigt.