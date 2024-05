Footvolley-Spektakel im Grazer Stadtpark

Die Footvolley-Arena im Grazer Stadtpark (beim ehemaligen Verkehrserziehungsgarten) ist fertig, mit einigen Trainingseinheiten der heimischen Asse wurde die Sandkiste längst eingeweiht. Und schon am Freitag geht es dort heiß her: Zehn Teams kämpfen von 13 bis 20 Uhr in der Qualifikation um die beiden offenen Startplätze für das „Casarista Open“. „Dieses Turnier wird das beste aller Zeiten auf europäischem Boden“, betonte am Mittwoch bei der Auslosung Verbandschef Benedikt Hofmann-Wellenhof.