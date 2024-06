Italien gegen Albanien – ab 21 Uhr LIVE

„Wie ein Titelverteidiger verhalten“

Kein Zweifel besteht an der Klasse des Trainers. Luciano Spalletti hat im September 2023 nach dem unerwarteten Abgang von Mancini nach Saudi-Arabien das Ruder übernommen, zuvor hatte er Napoli zum Meistertitel in der Serie A geführt. „Meiner Meinung nach ist es ein Vorteil, als Titelverteidiger in das Turnier zu gehen. Aber wir müssen sofort begreifen, dass wir uns wie ein Titelverteidiger verhalten müssen“, sagte der 65-Jährige, der nicht annähernd das Spielermaterial zur Verfügung hat wie zu seiner Zeit in Neapel.