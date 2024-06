Ausstellung zu 100 Jahren Radio in der Steiermark

60 historische Radiogeräte

Darin erzählen sie nicht nur spannende Momente der heimischen Radiogeschichte (in Bild und Ton), sondern zeigen auch insgesamt 60 historische Rundfunkgeräte aus der Sammlung von Heinz M. Fischer, die er seit 2019 in mehreren Tranchen an das Universalmuseum Joanneum übergeben hat. Von den frühen Möbelradios, die im Mittelpunkt des Familienlebens standen, über die Volksempfänger, mit denen die NS-Propaganda einen direkten Draht zu den Menschen hatte, bis hin zu den portablen Mini-Geräten, mit denen die Eumig als heimischer Produzent ab den 1950ern Erfolge feierte.