„Kinder in russischen Lagern streng bestraft“

Angriffe an der Front fortgesetzt

Ungeachtet der Friedenskonferenz haben russische Truppen am Samstag ihre Angriffe an mehreren Frontabschnitten fortgesetzt. Dabei wurden sie von der Luftwaffe unterstützt. Im Südosten des Landes wurden laut ukrainischen Angaben alle Angriffe abgewehrt. „Unsere Jungs halten sich wacker“, hieß es.