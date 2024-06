Nach Bluttat: Hier geht der Axtmörder durch Wien

Elfter Femizid in diesem Jahr

Der Floridsdorfer Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) zeigte sich am Mittwoch bestürzt über die Bluttat und drückte den Hinterbliebenen sein Mitgefühl aus. „In Floridsdorf sollen alle gut und sicher leben können. Gewalt gegen Frauen hat hier, hat nirgendwo, einen Platz“, sagte Papai. Laut dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) handelte es sich um den elften Femizid in diesem Jahr in Österreich.