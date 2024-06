Aggsbach-Dorf: Radsaison an der Donau gesichert!

Gesperrt sind seit 3. Juni die B33 und der touristisch und wirtschaftlich lebensnotwendige südlichen Donauradweg – mit monatlich mehr als 12.000 Radtouristen – in Aggsbach-Dorf (NÖ). Bereits am Mittwoch kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) einen Fährbetrieb an, mit dem die Radfahrer sicher um die Unfallstelle gebracht werden sollen. Das Nordufer kann indes weiter ohne Einschränkungen benutzt werden.