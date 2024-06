Fußball-EM: 1400 unerlaubte Einreisen registriert

Zudem seien zwischen 7. und 13. Juni 900 Menschen an der Einreise gehindert worden. Auch Reisende aus dem Schengen-Raum können aktuell an Flughäfen und in Häfen gecheckt werden. „Bei den von mir angeordneten vorübergehenden Kontrollen an allen deutschen Grenzen hat die Bundespolizei innerhalb von einer Woche 173 Haftbefehle vollstreckt (...). Das zeigt, dass unsere Maßnahmen wirken. Wir wollen vor allem Gewalttäter früh erkennen und stoppen“, führte Faeser im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ aus.