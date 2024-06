Verwirrendes Liebesgeplänkel der bunten Vögel

Eindrucksvolle Leistungen

Und selbst in der Sparte Operette wissen die jungen Sängerinnen und Sänger zu überzeugen. Franz Léhars Meisterwerk „Die lustige Witwe“, das am Samstag im Mumuth Premiere hatte, ist bei ihnen in den besten Händen. Mit eindrucksvollen Leistungen machten Marija-Katarina Jukić als Hanna Glawari und Taku Hayasaka als Graf Danilo, aber auch all die anderen deutlich, dass sie nicht nur über eindrucksvolle Stimmen verfügen, sondern über Spielfreude, Witz und sogar jede Menge tänzerisches Talent. Bis zur kleinsten Rolle gab es hier nur Edelbesetzungen.