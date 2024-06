Kluge und witzige Filme für ein gutes Miteinander

Filme im Zeichen von Bildung, Frieden, Nachhaltigkeit, Welterbe und interkulturellen Dialog stehen von 17. bis 22. Juni im Rahmen der Unesco-Filmwoche im Grazer KIZ-Royalkino auf dem Programm. Sie richten sich am Vormittag an Schulklassen, am Nachmittag und Abend aber auch an das reguläre Publikum.