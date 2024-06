Ein grünes Band durch Graz voller wilder Winkel

Die wilde Natur ist auch in der Stadt präsent, oft an überraschenden Orten und in überraschender Form. Das äußert sich in vielen Wildtiersichtungen, aber auch in kleinen Asphaltaufsprüngen, in denen sich Pflanzen einrichten. Auf die Vielfalt dieser „Wildnis“ im städtischen Raum möchten all jene Organisationen – von der Kirche über die Universität, das GrazMuseum, Forum Stadtpark, Universalmuseum Joanneum bis hin zum – hinweisen, die sich am Projekt „Das grüne Band“ beteiligen.