Hollande tritt bei Wahl in Frankreich an

„Seit der Befreiung von den Nazis war die extreme Rechte noch nie so nah an der Macht“, sagte der Politiker der Sozialistischen Partei am Samstag. Er unterstützt daher den Zusammenschluss linker Parteien, die den rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) stoppen wollen. Die RN hatte bei der Europawahl vor fast einer Woche ungefähr 31,5 Prozent der Stimmen bekommen.