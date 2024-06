Ein Rennen samt Schweiß, Gatsch und Freudentränen

Schnellster Läufer war in unter 43 Minuten im Ziel

Bei Abschnitten wie diesen entschied sich wohl, wer am meisten Biss hat. Und mehr Biss als Markus Bretterklieber hatte an diesem Samstag keiner. Nach 42.55 Minuten war er im Ziel. Schnellste Frau war Franziska Althaus mit einer Zeit von 52.31 Minuten.